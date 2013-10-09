التين يجدد خلايا الدم ويحمى من الإصابة بالسرطان

التين من الفواكه المحبوبة لدى الأطفال والكبار، وبالإضافة إلى طعمها اللذيذ والممتع، يحتوى التين على فوائد عظيمة للجسم.

قال د.صبحى عيد استشارى التغذية وعلاج السمنة والنحافة، إن التين يحتوى على فيتامين (ب)، والذى يساعد على تجدد خلايا الدم الحمراء، كما يساعد فى هضم البروتينات، ويعمل على تسهيل امتصاص عنصر الماغنسيوم بالدم.

وأضاف أن التين يحتوى على مواد صمغية تعمل على حماية الحلق من الاحتقان أو الالتهابات، لذلك ينصح من يعانون من احتقان الحلق (البرد) بتناول التين، بالإضافة إلى أنه يحتوى على كمية كبيرة من الألياف التى تعطى إحساسا كبيرا بالشبع، فيقلل من كمية الطعام المتناولة مما يخفض الوزن، والتين من الأطعمة التى تدر البول، كما يعالج كسل الأمعاء، وينقى الكبد، ويساعد الكلى والمثانة على التخلص من الحصوات التى تتراكم فيها.

وأكد عيد أن التين من الفواكه التى تحتوى على العديد من المعادن ومنها البوتاسيوم، والذى يحمى من ارتفاع الكولسترول، كما أن البوتاسيوم يعمل على التحكم بنسبة السكر بالدم، لذلك ينصح مرضى السكر بتناول فاكهة التين أو شرب منقوع أوراقها مغليا، والتى تعمل على تقليل كمية الأنسولين التى يحتاجها مريض السكر.

وأضاف عيد أن التين له دور كبير فى حماية الجسم من الإصابة بسرطان القولون، وعلاج الإمساك، كما يساعد على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، ويحتوى التين على الكالسيوم الذى يعمل على تقوية عظام الصغار والكبار.