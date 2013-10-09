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3 ملايين مصرى يعانون من ضعف النظر

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3 ملايين مصرى يعانون من ضعف النظر 3 ملايين مصرى يعانون من ضعف النظر

تحت شعار "احرص على فحص عينيك" تقوم منظمة الصحة العالمية غداً الخميس، بإطلاق خطة عمل جديدة للوقاية من العمى وضعف الإبصار، من أجل صحة شاملة للعين، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للإبصار تحت رعاية وزارة الصحة المصرية، وبمشاركة مؤسسة النور الخيرية بالتعاون مع مؤسسة وفاء لمصر للتنمية المجتمعية، وبالتنسيق مع مؤسسة تكاتف الخيرية.

وأشارت التقديرات والدراسات الحديثة إلى وجود نحو مليون مصرى مصابين بالعمى وحوالى 3 ملايين يعانون من ضعف النظر، مما يجعل قضية ضعف البصر فى قضية قومية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى لمواجهتها وحماية المصريين منها.

وفى إطار تلك الجهود المبذولة لحماية الأطفال من مخاطر ضعف البصر ومن أجل الكشف المبكر عن المرض لسهولة علاجه فى مراحله المبكرة، تقوم مؤسسة النور بتنظيم قافلة طبية ورعوية لعيون أطفال مدرسة الحلمية الجديدة الابتدائية بالقاهرة بتقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للعين والبصر، فضلاً عن حلقات التوعية الصحية والاستباقية للوقاية من أمراض العيون لأهالى الأطفال والمدرسين والعاملين بالمدرسة.

وتجدر الإشارة إلى أن العالم يحتفل باليوم العالمى للإبصار فى يوم الخميس الثانى من شهر أكتوبر كل عام، ويتخذ هذا الحدث شعارا مختلفا كل عام.

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مصر 365

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