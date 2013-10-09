مجهولون يطلقون أعيرة نارية في الهواء لتفريق وقفة لـ"طلاب الإخوان" بدمياط

وكيل "التعليم" بدمياط يصدر قرارًا بنقل مدرسة بعد رفعها إشارة "رابعة"

كتب : سهاد الخضري الأربعاء 09-10-2013 17:24

أطلق مجهولون أعيرة نارية في الهواء لتفريق وقفة احتجاجية لطلاب الإخوان بميدان سرور في محافظة دمياط عقب انتهاء اليوم الدراسي.

نظم طلاب الإخوان وقفة احتجاجية اليوم، للتنديد بما أسموه "الانقلاب العسكري".

وعلى جانب آخر، أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الدكتور سمير حسن، قرارًا بنقل المعلمة نورا أسعد دوين، المدرسة بمدرسة الشهيد محمد عربانو الابتدائية بالسرو، إلى مدرسة النظارة الابتدائية بكرم ورزوق، لقيامها برفع إشارة "رابعة" أثناء حصة دراسية.