غرفة عمليات التعليم: القبض على 7 معلمين ببني سويف بسبب توجهاتهم السياسية

كتب : توفيق شعبان منذ 59 دقيقة

أكدت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم أنها تلقت بلاغا من إدارة شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية يفيد بأنه قد تم العثور على منشورات تدعو الطلاب للتظاهر.

وأوضحت أن المنشورات تحت عنوان (حركة طلاب التغيير) ومدون عليها تحديد ميعاد التجمع أمام ديوان عام الإدارة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا تحت شعار (انزل الشارع ووضح رأيك).

كما أشارت غرفة العمليات إلى أن قوات الأمن ألقت اليوم القبض على 7 معلمين بسبب توجهاتهم السياسية المتطرفة، في إدارة سمسطا التعليمية بمحافظة بني سويف.

كما تلقت الغرفة بلاغا من إدارة قوص التعليمية بمحافظة قنا يؤكد وفاة التلميذ محمد رشدي أبو الحمد محمد، بالمستوى الثاني رياض أطفال بمدرسة نجع غلاب الابتدائية نتيجة حادث تصادم سيارة أثناء ذهابه إلى المدرسة.

وأكدت الغرفة أنه بمجرد وقوع الحادث تم نقل التلميذ على الفور إلى مستشفى قوص المركزي، لافتة إلى انتظام العملية التعليمية بجميع مدارس الجمهورية.