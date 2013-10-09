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ممثل "النور" يعترض على ذكر المواثيق الدولية في الدستور.. ويرفض "الكوته"

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ممثل "النور" يعترض على ذكر المواثيق الدولية في الدستور.. ويرفض "الكوته" ممثل "النور" يعترض على ذكر المواثيق الدولية في الدستور.. ويرفض "الكوته"

كتب : محمد يوسف الأربعاء 09-10-2013 17:15

اعترض محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين، على ذكر العهود والمواثيق الدولية في الدستور، وقال إنها "توضع في منزلة القوانين وليس الدستور ولا يجب النص عليها في الدستور".

واعترض منصورعلى إطلاق المساواة بين الرجل والمرأة في نص دستوري، وعدم موافقته على أي تمييز إيجابي أو كوته للمرأة أو لأي فئة، الا العمال والفلاحين، والتي "يجب أن تذكر تفصيلا في الدستور، وأن يتم البحث عن صيغة جيدة لها".

ورد عمرو موسى عليه بالقول "الاتفاقات الدولية لا ترفع لمنزلة الدستور ولكن ينص على احترامها، أما بالنسبة لرفض الكوته فهذا رأيك وستناقشه اللجنة القضاية".

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