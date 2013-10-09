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الرئاسة: تفويض وزير الدفاع بـ"التعبئة" قرار يجدد سنويا

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الرئاسة: تفويض وزير الدفاع بـ"التعبئة" قرار يجدد سنويا الرئاسة: تفويض وزير الدفاع بـ"التعبئة" قرار يجدد سنويا

كتب : أحمد البهنساوي الأربعاء 09-10-2013 17:18

إيهاب بدوي

قال السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار الجمهوري، الذي أصدره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، في شأن التعبئة العامة، هو تفويض يُجدد سنويًا.

وأضاف "بدوي"، في تصريح صحفي له، أن هذا القرار الأخير، يأتي استمرارًا لما كان يصدر سنويًا في هذا الشأن، ومرتبطًا بانتهاء فترة العمل بالقرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2012 في 31 أكتوبر 2013.

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قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في شأن التعبئة العامة

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