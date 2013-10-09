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خلاف بين ممثل الغرف التجارية ورئيس لجنة الصياغة بـ"الخمسين"

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خلاف بين ممثل الغرف التجارية ورئيس لجنة الصياغة بـ"الخمسين" خلاف بين ممثل الغرف التجارية ورئيس لجنة الصياغة بـ"الخمسين"

كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة امين ومحمد حمدي منذ 55 دقيقة

شهدت جلسة لجنة الخمسين، المنعقدة اليوم، سجالا بين أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وممثلها باللجنة، وبين الدكتور عبد الجليل مصطفى، رئيس لجنة الصياغة، حيث طالب الوكيل بعرض المواد الـ 150 التي انتهت منها لجنة الصياغة، لسرعة إنجاز مواد الدستور، وأن يتسلم أعضاء اللجنة المواد التي تم الانتهاء منها لصياغتها "وألا تكون حبيسة الأدراج وألا تفرض لجنة الصياغة أي وصاية على اللجنة".

ورد عمرو موسى رئيس "الخمسين"، بأنها ليست صياغة نهائية، فيما قال الدكتور عبد الجليل مصطفى، رئيس لجنة الصياغة، إن "اللجنة لم ولن تغلق الأبواب ولا الأدراج على المواد، وعلنا ما تفعله اللجنة وما انتهت إليه، وليس من العدل والإنصاف أن يفترض عضو دون دليل أو شواهد أن لجنة الصياغة تفرض وصاية، وهذا أبعد ما يكون عما نفعله، وأن اللجنة تناقش مع اللجان ما انتهت إليه اللجنة المختصة".

ودعا موسى الوكيل للجلوس مع الدكتور عبد الجليل، للنقاش حول ما دار من نقاش.

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