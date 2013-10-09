وزير الأوقاف: استخدام الشعارات السياسية في الحج "محرمٌ شرعا"..

الوزير يحذر من إجراءات حاسمة ضد المخالفين

كتب : محمد بركات منذ 54 دقيقة

أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس بعثة الحج، أن استخدام الشعارات السياسية "محرم شرعًا"، مشيرًا إلى أنه حذر أكثر من مرة قبل قدومه الى الأراضي المقدسة من تلك الأفعال واستغلال موسم الحج في أغراض سياسية، مؤكدًا أنه على السلطات السعودية أن تتخذ كافة الإجراءات الحاسمة ضد من يرتكب تلك الأفعال واستخدام الشعارات السياسية في الحج.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال مؤتمر صحفي بحضور اللواء مصطفي بدير، رئيس الجهاز التنفيذي لبعثة الحج، ورئيس بعثة حج القرعة ومصطفى عبداللطيف، وكيل وزارة السياحة، ورئيس بعثة حج السياحة، وعبدالعزيز محمود، رئيس بعثة التضامن والدكتور عبدالرحمن السقا، وكيل وزارة الصحة، ورئيس البعثة الصحية، أنه يطالب السلطات السعودية بالترحيل الفوري لمن يستخدم الشعارات السياسية خلال موسم الحج لأي حاج أيا كانت جنسيته.

ودعا "جمعة" في بداية المؤتمر، البعثات الثلاث المتمثلة في بعثات القرعة، والسياحة، والتضامن، بضرورة العمل بكل جهد وإخلاص حتى يتم خدمه الحجاج على أكمل وجه وتقديم كافة الخدمات لهم وتذليل كافة العقبات التي يواجهها الحجاج أثناء تأدية الفريضة.

وأشار رئيس بعثة الحج إلى أنه متفائل بهذا الموسم، مؤكدًا أن البعثات ستعمل على تقديم نموذج جيد لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن هناك روحًا مخلصة تعمل لخدمة الحجاج، وأنه لاحظ تلك الروح منذ وصوله مطار القاهرة، وشاهد الاستعدادات لخدمة الحجاج دون زحام، مشيدًا بدور السفير عادل الألفي قنصل مصر بجدة، والذي قام ومعاونيه بأداء متميز وروح عالية لتذليل الصعاب أمام الحجاج.

وأوضح "جمعة" أنه أثناء مروره على أحد الفنادق التقى عددًا من المنظمين، ووجد فيهم روحًا عالية لخدمة الحجاج وشكرتهم على تلك الروح، مشيرًا إلى أنه فوجئ بعد خروجه من الفندق، أن الذين التقي بهم هم لواءات شرطة تابعين لبعثة حج القرعة، وأنهم يقومون بأنفسهم بخدمة حجاج بيت الله ناسيًا رتبته الشرطية تماما، وهو ما يدل على الروح التي وجدتها في البعثات لخدمة الحجاج.

وشدد رئيس بعثة الحج على أن الهدف الرئيسي للبعثة، هو خدمة الحجاج وحل مشاكلهم وألا ينشغل أعضاء البعثات بمشاكل شخصية وترك مشاكل الحجاج، وطالب جميع البعثات بالتماسك والتلاحم على خدمة الحجاج، وليس التنافس بين البعثات وبعضها في إظهار سلبيات البعثات الأخرى وأنه يجب على البعثات تقديم النصح للبعثة الأخرى لإصلاح مالديها من سلبيات لأن الأهم هو إظهار صورة مصر بصورة جيدة.

من جانبه، أكد اللواء مصطفى بدير، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية، رئيس الجهاز التفيذي لبعثة الحج رئيس بعثة القرعة، أن هناك تنسيقًا تامًا بين البعثات الثلاثة ونعمل كفريق واحد لخدمة الحجاج، مشيرًا إلى أن حالات الوفاة والغياب هي مسؤولية الجهاز التنفيذي الذي يتابع غرفة عمليات كافة شؤون حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف اللواء مصطفي بدير، في كلمته أنه حتى الآن هناك 14 حاجًا يقوم بغسيل كلوي بالمستشفيات، و17 حاجًا محجوزا بالمستشفيات لتلقي الإسعافات والفحص على أنفسهم، مشيرًا إلى أن حالات الوفيات بين الحجاج حتى الآن، هم: 8 حالات وفاة فقط ولا يوجد أي حالات غياب.

كما أشار الدكتور عبدالرحمن السقا، وكيل وزارة الصحة، ورئيس البعثة الصحية، أن البعثة الصحية عملت هذا العام على جلب 3 أضعاف الأدوية التي تجلبها من مصر للأراضي المقدسة لخدمة حجاج بيت الله، وتقديم الادوية لهم، مشيرًا إلى أنه تم جلب هذا العام 12 طن أدوية بخلاف الأعوام الماضية التي كان يتم خلالها جلب 4 أو 5 أطنان أدوية، مؤكدًا أن تلك الأدوية يتم توزيعها على البعثات الطبية لتوفير كافة الأدوية لحجاج بيت الله الحرام.