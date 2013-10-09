نقيب الصحفيين يطالب بمضاعفة عدد الجلسات العامة أسبوعيا

كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد حمدى منذ 52 دقيقة

طالب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعقد جلسات عامة للجنة عقب إجازة العيد، بعدد لايقل عن 3 مرات أسبوعيا.

وقال خلال الجلسة العامة، اليوم "هناك قضايا حساسة يجب أن تطرح على اللجنة العامة مباشرة، مثل القوات المسلحة، وطبيعة النظام السياسي، ونسبة العمال والفلاحين، والنظام الانتخابي، فضلا عن الإبقاء على مجلس الشيوخ".

واستطرد "تغيبنا جلسة واحدة عن لجنة نظام الحكم، وحين عدنا وجدنا أن اللجنة وافقت على إبقاء مجلس الشورى بعد تغييره إلى مجلس الشيوخ".

وأكد عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور أن "هناك حساسيات غريبة في مواد السلطة القضائية"، مضيفًا "ومع هذا اللجنة ستبدأ عملها على وجه السرعة، والدستور الجديد سيراعي حقوق المهمشين".

بينما طالب رفعت داغر، ممثل الفلاحين، بضرورة إلزام الدولة باستصلاح الأراضى الصحراوية وتمليكها لصغار الفلاحين، بحد أقصى 5 افدنه لكل مزارع، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيساهم في بناء مدن زراعية جديدة.

واشار القس صفوت البياضي، عضو اللجنة، لأهمية حصول أعضاء اللجنة على نسخة كاملة من المواد التي انتهت منها لجنة الصياغه - حسبما صرح الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس لجنة الصياغه خلال الجلسة اليوم - مشيرًا إلى ان ذلك سيسهم في دراسة الأعضاء لهذه المواد خلال إجازة عيد الأضحى".