الشوبكي: "الخمسين" تحسم نسبة العمال والفلاحين غدا

كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبه أمين ومحمد حمدي منذ 18 دقيقة

أكد الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة "نظام الحكم" المنبثقة عن "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، أن نسبة العمال والفلاحين لن يتم حسمها بجرة قلم، مشيرًا إلى أنه يتم بحث الموضوع بشكل متأنٍ ولا يجب تصوير الأمر على أن هناك البعض ضد العمال والفلاحين، والبعض الآخر معهم؛ لأن هذا غير صحيح.

وأشار إلى أن اللجنة، ستناقش الأمر غدًا الخميس، مشددًا على أن نسبة الـ50%، لا تخص العمال أو الفلاحين فقط، إنما تخص قيم العدالة الاجتماعية للمجتمع، ولابد من اختيار الطرق المثلى لذلك.

وعرض الشوبكي، خلال الجلسة العامة للخمسين، أعمال لجنة نظام الحكم، موضحًا أن اللجنة بها نصف مواد الدستور، وهناك ارتباط بين فصول الباب، فهناك ارتباط بين مجلس النواب والشيوخ، ونسبة العمال والنظام الانتخابي.

وأضاف أن اللجنة، انتهت من مواد السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لكن لابد من قراءاة تضمن التجانس والاستقرار على فلسفة نظام الحكم، وهل يكون رئاسيًا أم برلمانيًا، وقدمنا الاقتراحات الخاصة بذلك.

وأشار إلى أن اللجنة، استمعت لممثلي الهيئات القضائية، وتم عقد اجتماعات لمدة 3 أيام لأعضاء اللجنة فقط، واعتذرنا حتى لأعضاء لجنة العشرة، وناقشت اللجنة مواد السلطة القضائية والاقتراحات التي سترفع للجلسة العامة للجنة الخمسين.

وأكد الشوبكي، على ضرورة التجانس بين فصول نظام الحكم.