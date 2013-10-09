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الأمن يحرر شخصين وسيارتين اختطفهما سائق بقنا‎

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الأمن يحرر شخصين وسيارتين اختطفهما سائق بقنا‎ الأمن يحرر شخصين وسيارتين اختطفهما سائق بقنا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من تحرير شخصان وسيارتين احتجزهما سائق بقرية أبوحزام بمركز نجع حمادى .

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى اخطارا بقيام سائق بإحتجاز شخصان وسيارتين بنجع حمادى.

فتم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائى وتبين قيام المدعو “حسنى . م . ح” 50 سنه سائق ومقيم نجع عزوز بدشنا بإحتجاز سيارتين بمنزل أحد أقاربة بقرية أبو حزام بنجع حمادى وتمكنت قوة أمنية من ضبط السيارتين أرقام 7843 ص . أ . ب و3896 ص .أ ج ميكروباص بأحد المدقات الجبلية بقرية أبو حزام وضبط المتهم الذى أقر بالواقعة وعلل ذلك بسرقة سيارة أعتقادا أن سارقها من ذات الناحية التى تحفظ فيها على السيارات التى قام بسرقتها لمساومتهم.

وأرشد عن سائقى السيارتين وتم تحريرها وهم علاء عز الدين حسن 39 سنة سائق ومقيم طوخ مركز نقادة ومحمد شحاته عبد الله أحمد 26 سنة سائق ومقيم دنفيق بمركز نقاده.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة نجع حمادى التحقيق.

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