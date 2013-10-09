رئيس غانا للاعبين: مباراة مصر تفصلنا عن كأس العالم.. ولابد من الفوز بها

زار الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما، اليوم، الأربعاء، لاعبي المنتخب الغاني، خلال المعسكر المغلق، الذي يستعد خلاله لمواجهة مصر، في إطار الجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالبازيل.

وطالب “ماهاما” لاعبي المنتخب الغاني بضرورة الفوز على مصر في غانا قبل مباراة العودة في القاهرة، وقال: أمامنا مباراة واحدة، هي آخر عقبة لدينا للعبور إلى البرازيل، بعد مشوار طويل في التصفيات.

ويلتقي المنتخبان المصري والغاني، في 15 أكتوبر الجاري، في ذهاب الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل.