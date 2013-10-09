خريجو التجارة يتظاهرون أمام الضرائب اعتراضاً على التعيينات

تظاهر حوالى 150 شخصاً من المتقدمين لشغل الوظائف التى أعلنت عنها مصلحة الضرائب منذ عدة أشهر لخريجى الكليات والمعاهد التجارية، من محافظة الجيزة، أمام مقر شئون العاملين التابع لمصلحة الضرائب بميدان باب اللوق.

وقال أحمد طه، أحد المتظاهرين، إن جميع المتظاهرين اجتازوا الاختبارات المقررة لشغل الوظائف وحصل على تقديرات بلغت فى متوسطها 70%، وطالبتهم مصلحة الضرائب لتقدم بمسوغات التعيين، وقاموا جميعهم بتقديم أصول الأوراق، على أن يتم إعلان النتيجة على موقع المصلحة على الإنترنت باعتبارهم جميعا من المقبولين.

وأضاف طه، أن مصلحة الضرائب أعلنت أمس الأول نتيجة التعيينات ولم يجد أحدهم أسماءهم ضمن المقبولين، رغم إبلاغهم عكس ذلك، مشيراً إلى أن النتيجة تضمنت عددا من الأسماء التى حصلت على نسبة 60% فقط، إلا أن تقديرات المتظاهرين بلغت نسبة 70%، وأعلن مجموعة الخريجين اعتصامهم أمام الضرائب لحين حل مشكلاتهم، فى حين فشلوا فى مقابلة أى مسئول لعرض مشكلاتهم.

يذكر أن وزارة المالية قد أعلنت عن طلب شغل 4500 وظيفة بمصلحة الضرائب المصرية بعدد من المحافظات، ما بين مأمورى ضرائب ودرجة رابعة كتابية، ومهندسى اتصالات وحاسبات، وفنيى كهرباء منذ التاريخ الموافق الثلاثاء، 27 نوفمبر 2012 الماضى، فى الوقت الذى تقدم لشغل الوظيفة حوالى 100 ألف متقدم من خريجى كليات والمعاهد التجارية.