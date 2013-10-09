وضع حجر الأساس لمصفاة كويتية فى فيتنام 23 أكتوبر

تستعد الكويت لوضع حجر الأساس، فى 23 أكتوبر، لمصفاة تكرير ستقام فى فيتنام، بطاقة 200 ألف برميل من النفط يومياً.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بخيت الرشيدى الرئيس التنفيذى فى شركة البترول الكويتية العالمية، قوله، إن مشروع المصفاة يضم أيضاً مجمعاً للبتروكيماويات، ويبلغ إجمالى رأسماله تسعة مليارات دولار.

وتملك كل من الكويت وشركة بتسو كوسان 35%، إضافة إلى 25% لشركة بتروفيتنام، و5% لشركة ميتسو اليابانية.

والمصفاة مصممة لتكرير النفط الكويتى وستسوق إنتاجها داخل فيتنام من خلال محطات الوقود، وستكون مصفاة فيتنام هى الثالثة للكويت فى الخارج بعد مصفاة روتردام فى هولندا التى تملكها الكويت بالكامل ومصفاة ميلاتزو فى إيطاليا التى تمتلك فيها 50%.