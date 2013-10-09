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بدء التحضير للمنتدى الدولى لتنمية صعيد مصر بالأقصر

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بدء التحضير للمنتدى الدولى لتنمية صعيد مصر بالأقصر بدء التحضير للمنتدى الدولى لتنمية صعيد مصر بالأقصر

استضافت مدينة الأقصر بصعيد ، اليوم الأربعاء، فعاليات الاجتماع التحضيرى الثانى للإعداد لإقامة المنتدى الاقتصادى الدولى الأول لتنمية محافظات جنوب مصر فى يناير القادم، بمشاركة رجال أعمال وخبراء من 50 دولة.

شارك فى الفعاليات محافظو الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط، إلى جانب مسئولين بالهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية ومنظمى المنتدى من مجلس الأعمال العربى لدول أمريكا اللاتينية ومؤسسة الجنوبى للتنمية وبعض رجال الأعمال من والصين وأمريكا، وتم خلال الاجتماع بحث فرص الاستثمار فى محافظات جنوب مصر.

وقال الأمير فهد بن مقرن بن عبد العزيز، رئيس الأعمال العربى لدول أمريكا اللاتينية، إنه يتم بحث فرص التعاون والتبادل التجارى ودعوة المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى صعيد مصر والمساهمة فى تنميته.

وقال صلاح أبو المجد، أمين عام مجلس الأعمال العربى لدول أمريكا اللاتينية وأمين عام المنتدى، إن أهم أهداف المنتدى إنشاء بنك دولى متخصص لدول الجنوب فى المجال الاقتصادى والاجتماعى يتم من خلاله تأسيس شركات تكون تابعة للبنك وتقوم بالإشراف على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع المجتمع المحلى وقطاع رجال وسيدات الأعمال.

وأضاف أن المؤتمر يهدف للتحضير لفعاليات وأعمال المنتدى الاقتصادى الدولى لتنمية صعيد مصر، والذى سيقام سنويا فى الأقصر، وسيشارك فى دورته الأولى التى تستمر ثلاثة أيام 300 من رجال الأعمال بمصر ودول أمريكا اللاتينية.

وأشار إلى أنه سيشهد عرضا لفرص الاستثمار المتاحة بأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد بجانب الأقصر، وذلك فى مجالات السياحة وتوليد الطاقة المتجددة واستصلاح الأراضى والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أبو المجد، أن المنتدى الذى سيصاحبه معرض صناعى يهدف إلى جذب استثمارات لمحافظات الصعيد بقيمة مليارى دولار.

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مصر 365

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