"الشؤون المعنوية" بالجيش تقدم فوازير"شعب وجيش" احتفالاً بانتصارات أكتوبر

كتب : نورهان طلعت منذ 2 دقيقة

تقدم إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، فوازير "شعب وجيش"؛ احتفالاً بانتصارات أكتوبر، على كل الإذاعات المصرية الحكومية، بدءًا من أول أكتوبر وحتى نهاية الشهر.

وقالت لميس أبوزيد، مخرجة العمل، في تصريح خاص لـ"الوطن": إن فكرة العمل تدور حول تقديم لغز عن البطولات التي تمت أثناء حرب أكتوبر مثل "رأس العش" و"إيلات" وفي حلقات أخرى تكون عن شخصية قامت بالعمل البطولي، مثل الشهيد عبدالمنعم رياض.

وأضافت: تقدم الفزورة، وبداخلها المعلومة في النصف الأول منها حتى تكون متيسرة للمستمعين، وفي النهاية يُطرح السؤال ومعه ثلاثة اختيارات، يختار المستمع من بينها، مشيرة إلى أن مدة الحلقة لا تتجاوز خمس دقائق فقط، وبعدها تذاع أغنية "تسلم الأيادي".

وتابعات: لن تذاع الفوازير على إذاعة "البرنامج العام" فقط، لكن سيتم إذاعتها وإعادتها على كافة الإذاعات، وسيقوم المستمعون بإرسال الحلول الصحيحة في خطابات على إدارة الشؤون المعنوية، والتي خصصت جوائز كثيرة وقيمة للفائزين.

يذكر أن الفوازير، أعدها محمد علي، وتقديم أحمد الشاذلي، ووفاء زكريا.