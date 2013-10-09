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بالصور.. محافظة مطروح تواصل احتفالات أكتوبر بتنظيم سباق الضاحية للطلاب

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واصلت محافظة مطروح احتفالاتها بمناسبة الذكرى الـ40 لانتصارات أكتوبر بإقامة مديرية التربية والتعليــــم بمطروح مسابقة اختراق ضاحيـة بمشاركة 219 طالب من 51 مدرسة بالمراحل الابتدائيـــة والإعداديــــــة والثانــوية بحضور اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح ووكيل التربية والتعليم وطالبة وطالبات المدارس المختلفة بالمحافظة.

حصل الطالب أحمد مبروك رجب مبروك بمدرسة العبور الابتدائية على المركز الأول على مستوى المرحلة الابتدائية، لقطعه مسافة 2 كيلو متر من مبنى إرسال الإذاعة والتليفزيون على الكورنيش حتى ديوان عام المحافظة كما حصل الطالب نور الدين جلال فوزى بمدرسة المعناوى الإعدادية على المركز الأول المرحلة الإعدادية، قطع مسافة 3 كيلو متر من منطقة باب البحر وحتى ديوان عام المحافظة، كما حصل الطالب محمد عبد الغنى متخطرى مدرسة الثانوية الصناعية على المركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية، حيث قطع مسافة 5 كليلو متر من قرية أندلسية وحتى ديوان عام المحافظة.

وفى نهاية السباق، قام محافظ مطروح بتسليم الكؤوس والهدايا التذكارية على المراكز الأولى للمراحل التعليمية المختلفة وأعرب عن سعادته بمشاركة 219 طالبا من 51 مدرسة من المراحل التعليمية المختلفة فى هذا السباق احتفالا بانتصارات أكتوبر.

أكد محافظ مطروح، أن المحافظة احتفلت بانتصارات أكتوبر طوال الأسبوع الحالى بمشاركة طلبة رياض الأطفال وعمل حفل فنى كبير بمشاركة القوات المسلحة والمديريات الخدمية وشباب المحافظة، وأخيراً سباق اختراق الضاحية لكى يتعرف أبنائنا على البطولات التى صنعها أبطالنا فى الجيش المصرى فى اكبر ملحمة وطنية شهد العالم بها.

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