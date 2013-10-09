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استياء أهالى الوادى الجديد بسبب رفع أسعار تذاكر أتوبيس النقل العام

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استياء أهالى الوادى الجديد بسبب رفع أسعار تذاكر أتوبيس النقل العام استياء أهالى الوادى الجديد بسبب رفع أسعار تذاكر أتوبيس النقل العام

أبدى أهالى محافظة الوادى الجديد، استياءهم الشديد من قيام فرع شركة الوجه القبلى للنقل والسياحة بالمحافظة برفع تذاكر السفر من المحافظة إلى القاهرة ليصل ثمن التذكرة إلى 90 جنيهًا بعد أن كان 65 جنيهًا منذ فترة قصيرة ما أدى لتكرار شكاوى المواطنين من تلك الإجراءات التى اعتبرها أغلبهم أنها استغلال من الشركة لظروفهم باعتبار أن هذه المواصلة هى الوحيدة المتاحة فعليًا لكل أبناء المحافظة، وأرسل العديد منهم فاكسات للمختصين للتأكيد على رفض هذا الإجراء.

وناشد أهالى المحافظة اللواء محمود خليفة، التدخل لوقف استغلال فرع الشركة للمواطنين بفرض تلك الزيادات والتى بررها مسئولو الفرع بأنها بمناسبة موسم عيد الأضحى المبارك واستعانة الفرع برحلات إضافية من فروع أخرى لتغطية حركة المواصلات على مدار أيام العيد كخدمة إضافية وهو ما استنكره المواطنون حيث أكدوا أنهم يضطرون لاستخدام سيارات الشركة وهو مرغمون بسبب عدم وجود وسيلة نقل بديلة.

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مصر 365

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