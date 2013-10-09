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بالصور.. وقفة احتجاجية للعاملين بشركة مضارب الدقهلية

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نظم العاملين بشركة مضارب الدقهلية, صباح اليوم، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بالمنصورة, احتجاجا على عدم قيام وزارة بصرف المبالغ اللازمة لشراء أرز الشعير لهذا العام لتكوين احتياطى من الأرز الشعير.

ورفع العاملون لافتات تطالب بتحديد سعر الأرز لإمكانية شراءه بدلا من احتكار الشركات الخاصة له ولكى يستطيعوا توفير مرتباتهم.

وأكد منير حسن رئيس اتحاد العمال المساهمين إن امتناع وزير التموين من الموافقة على تكوين احتياطى استراتيجى من الأرز هو الأمر الذى سيؤدى إلى توقف الآلات فى 6 شركات أخرى غير الدقهلية.

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