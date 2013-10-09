تحويل مدرس بالمنيا للأعمال الإدارية لإساءته للجيش والأزهر والبابا‎

قرر محمد مدحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا تحويل “مسعود ع” مدرس اللغة العربية بمدرسة السلام للبنات الي الاعمال الادارية بالادارة التعليمية بعد واقعة سب البابا تواضروس والفريق أول عبد الفتاح السيسي وشيخ الازهر ووزير الداخلية داخل احدي الحصص المدرسية ، وتخصيصه للحصة للحديث علي ثورة يونيو علي إنها إنقلاب عسكري .

يذكر أنه منذ حوالي 15 يوم قد أحالت مديرية التربية والتعليم مدرس لغة عربية بمدرسة السلام الثانوية للبنات بعزبة شاهين للتحقيق ، بعد مهاجمته للفريق أول عبد الفتاح السيسي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والبابا تواضروس والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أثناء تواجده داخل الفصل ، مما أثار حفيظة الطالبات ووقعت مشادات بينهن والمدرس من ناحيه والطالبات المؤيدات للرئيس المعزول والمؤيدات للفريق السيسي من ناحيه أخري واتسعت دائرة الخلاف عقب ذلك تشمل جميع المتواجدين بالمدرسه من مدرسين وموظفين وطلبة.

وقال أحد أولياء الأمور أن نجلته سجلت مقطع فيديو قصير لمدرس اللغة العربية أثناء تماديه في إهانة البابا تواضروس وشيخ الأزهر والفريق السيسي ، خلال الحصة بفصل 2/3 ووصفه ثورة 30 يونيو بالإنقلاب العسكري ودفاعه المستميت عن جماعة الإخوان المسلمون وأنصارهم .