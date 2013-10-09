السورى الحر يطالب “الإخوان المسلمين” بسوريا بتشكيل حزب سياسي على أسس وطنية

طالبت القيادة المشتركة للجيش السورى الحر وقوى الحراك الثوري اليوم، الأربعاء، أعضاء جماعة “الإخوان المسملين” بسوريا بتشكيل حزب سياسى على أسس وثوابت وطنية.

وذكرت القيادة المشتركة – فى بيان صحفى لإدراتها الإعلامية ومقرها باريس – إن “جماعة الأخوان المسلمين في سوريا غارقة حتى أذنيها في انتهازيتها وتحريفها لمفاهيم وغاية وأهداف ومبادئ وأخلاق الثورة،وأكدت الجماعة وبما لا يدع أي مجال للشك أنها تحمل ثقافة إلغاء الآخر ورفض العمل الجماعي والمؤسساتي ورفض ثقافة التغيير بل إن قيادات من الجماعة أظهرت خلفياتها الحقيقية وتبعياتها وأجندتها الخارجية بشكل فاضح، ولم يتهاونوا عن تبيان أفكارهم وعن ثقافتهم الشمولية ،الاستبدادية ، العنصرية التي لا تختلف عن ثقافة واستبداد نظام الأسد”.

> وقالت انه ورغم مرور أكثر من ستة أشهر على الرسالة المفتوحة من القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري الموجهة لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا ، التنظيم الطائفي الوحيد و المؤرخة في 30 مارس 2013 ورد القيادة بتاريخ 9 إبريل 2013 “على حالة السعار و الهستيريا التي أصابت الجماعة وقياداتها لمجرد قيامنا بعملية نقد هدفها البناء والإصلاح”.

> وتابعت “على الرغم من أننا لم ننعت الجماعة بأخوان الشياطين حيال ممارساتهم وسلوكياتهم ولم ندع أن الجماعة غدة سرطانية واجب استئصالها ، فمن المؤسف والمؤلم تجاهل قيادة الجماعة لكل ماوجه لها من نقد في الشارع السوري الثائر، بل إن الجماعة استمرت في غيها وممارساتها وسلوكياتها اللا أخلاقية واللا دينية في محاولات الركوب على الثورة وقيادتها وتجيير دماء الشهداء ودمار سورية لصالح أجندتهم المغلقة و الضيقة والهيمنة على المعارضة والمقاومة المسلحة ضد النظام”.

> وقال فهد المصرى المتحدث الإعلامى – فى تصريح صحفى اليوم – إن القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري و أمام جرد وكشف حساب مفتوح تشدد على ضرورة أن يفتح الجميع أعينهم على الأخطاء قبل الانجازات أو النجاحات “فسفينة الوطن يسبح جميع أهلها في بحر واحد ،إذا غرقت لن ينفع عندها لوم أو نقد البعض”.

> وأكد المصرى أن الثورة التي لا تقوم بعملية نقد ذاتي وتسكت عن أخطائها هي أكثر عرضة للفشل لأن المشاكل ستتفاقم أكثر لا سيما وأن المتربصين بالثورة من الأعداء تفوق طاقاتهم الخبيثة كل تصور ونحن لم ولن نسمح بفشل الثورة أو تجييرها لصالح أجندة فريق ما ولم ولن نسمح بالاتجار أو ضياع دماء الشهداء والتضحيات الجسيمة لشعبنا العظيم .

> وأوضح أن القيادة المشتركة ولرد الأذى الذي ألحقته الجماعة وسياساتها وسلوكياتها على الثورة السورية المجيدة و أمام مشروع استحقاق وطني معرض لمخاطر الانهيار لأن أعداؤه لن يكتفوا بمعاداته حتى و لو ذهب الأسد، ولمعرفتنا الدقيقة بحقائق الصراعات والمعارك الداخلية بين تيارات وأجنحة الجماعة ومن بينها كتلة حماة ـ كتلة حلب” ولمعرفتنا بوجود شخصيات داخل الجماعة تخشى الله وولاؤها للوطن قبل كل شيئ وفوق كل شئ وتربطنا علاقات طيبة بهم وترفض ممارسات وسلوكيات قيادات الجماعة وسياساتها فإن هؤلاء الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء أبناء شعبهم ولم تتلوث بسرقة المال العام ولم يكونوا من العابثين في تحويل أموال الإغاثة إلى مال سياسي ولم يساهموا في منع الدعم العسكري والمالي عن الثوار واللاجئين والنازحين من أهلنا وشعبنا فإن هؤلاء ندعوهم إلى تشكيل حزب سياسي على أسس ومبادئ وطنية خالصة وبأجندة وطنية متكاملة و واضحة لاتخضع لأي أجندات أو ولاءات خارجية ،ليكون أحد تيارات الإسلام السياسي المعتدل التي يمكن التعاون والتعامل معها تحت سقف الوطن في إطار الشراكة الوطنية في سوريا الغد يعمل جنبا إلى جنب مع كل القوى الوطنية والثورية الحقة.

> وأوضح إن “القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري تدعو قيادات وأعضاء جماعة الأخوان المسلمين في سوريا للموعظة من فشل تجارب ومغامرات نظرائهم في دول أخرى واستخلاص العبر”.

> وتابع “إن ماتمتلكه القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري من وسائل ليست محدودة وعلى جماعة الأخوان المسلمين في سوريا وعلى المعارضين وتشكيلاتهم السياسية المشتتة والمبعثرة هنا وهناك ألا يبنوا كثيراً من الآمال على صبر الثوار و العسكريين”.

> وقال المتحدث الإعلامى باسم القياة المشتركة للسورى الحر “وبانتظار أن تعلن الجماعة حل أذرعتها العسكرية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه فإننا نشير إلى أن سلسلة من القرارات والإجراءات العملية الفاعلة على الأرض ستتخذ ويعلن عنها خلال أيام”.

أ ش أ