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واشنطن تعتبر الإصلاحات في بورما "منقوصة"

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واشنطن تعتبر الإصلاحات في بورما "منقوصة" واشنطن تعتبر الإصلاحات في بورما "منقوصة"

كتب : أ ف ب الأربعاء 09-10-2013 15:50

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم، أن سلسلة الإصلاحات السياسية التي تقوم بها بورما "رائعة" لكنها ما زالت "منقوصة" وذلك عشية محادثات مع الرئيس البورمي، ثين سين.

وقال كيري على هامش قمة جمعية جنوب شرق أسيا (آسيان) في بروناي التي تنتمي إليها بورما "أظن أن ما يجري في بورما حقا رائع لكنه منقوص".

وأضاف مخاطبا الصحفيين "علينا بطبيعة الحال أن نرى إذا كانت عملية الانتقال السياسية متواصلة ونأمل أن يستمر تنامي الديمقراطية".

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية أن كيري الذي يمثل الولايات المتحدة في غياب الرئيس باراك أوباما المنشغل بأزمة الميزانية في بلاده، سيلتقي الرئيس البورمي الخميس في بروناي "لمناقشة المراحل المقبلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية".

وتقوم بورما بإصلاحات سياسية واقتصادية غير مسبوقة منذ أن حلت المجموعة العسكرية الحاكمة نفسها في 2011.

لكن عدة جهات ترى أن تلك الإصلاحات تفتقر إلى بعد، وتدعو زعيمة المعارضة، أونج سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام إلى تعديل الدستور الذي يمنح العسكر صلاحات كبيرة ويحول دون توليها الرئاسة إذا فازت في الانتخابات المقبلة سنة 2015.

وبادر أوباما بتطبيع علاقات الولايات المتحدة مع بورما في دلالة على الاعتراف بجهود النظام في مجال الإصلاحات.

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