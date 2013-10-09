منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشرح في مؤتمر صحفي مهمتها "الصعبة والطويلة" في سوريا

كتب : ا ف ب منذ 57 دقيقة

تعقد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم، مؤتمرا صحفيا في لاهاي يتناول، في خطوة نادرة، الخطوات التي تحققت خلال الأيام العشرة الأولى من مهمة بعثتها "الطويلة والصعبة" والمتعلقة بتفكيك الاسلحة الكيميائية في سوريا.

وبرزت مجددا الى الواجهة معضلة خطف الصحفيين الأجانب في مناطق خارجة عن سيطرة النظام، مع الكشف عن احتجاز الصحفيين الفرنسيين نيكولا إينان وبيار توريس منذ يونيو.

وتمكن مقاتلو المعارضة السورية من إحراز تقدم على الحدود مع الأردن، فيما طالت قذائف الهاون التي تطلقها مجموعات مقاتلة على دمشق مبنى المصرف المركزي.

وقد أعلن في لاهاي، اليوم، أن أحمد أزومجو، مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفة بالأشراف على تدمير الترسانة الكيميائية السورية، سيعقد مؤتمرا صحفيا نادرا يستعرض خلاله مدى التقدم الذي أحرز في المهمة "الطويلة والصعبة" التي بدأت في سوريا في الأول من أكتوبر.