أخبار عاجلة

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشرح في مؤتمر صحفي مهمتها "الصعبة والطويلة" في سوريا

Google+ Print
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشرح في مؤتمر صحفي مهمتها "الصعبة والطويلة" في سوريا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشرح في مؤتمر صحفي مهمتها "الصعبة والطويلة" في سوريا

كتب : ا ف ب منذ 57 دقيقة

تعقد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم، مؤتمرا صحفيا في لاهاي يتناول، في خطوة نادرة، الخطوات التي تحققت خلال الأيام العشرة الأولى من مهمة بعثتها "الطويلة والصعبة" والمتعلقة بتفكيك الاسلحة الكيميائية في سوريا.

وبرزت مجددا الى الواجهة معضلة خطف الصحفيين الأجانب في مناطق خارجة عن سيطرة النظام، مع الكشف عن احتجاز الصحفيين الفرنسيين نيكولا إينان وبيار توريس منذ يونيو.

وتمكن مقاتلو المعارضة السورية من إحراز تقدم على الحدود مع الأردن، فيما طالت قذائف الهاون التي تطلقها مجموعات مقاتلة على دمشق مبنى المصرف المركزي.

وقد أعلن في لاهاي، اليوم، أن أحمد أزومجو، مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفة بالأشراف على تدمير الترسانة الكيميائية السورية، سيعقد مؤتمرا صحفيا نادرا يستعرض خلاله مدى التقدم الذي أحرز في المهمة "الطويلة والصعبة" التي بدأت في سوريا في الأول من أكتوبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي