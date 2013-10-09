' الزمالك لن يغير تصميم قميصه في الموسم الجديد '

أكد أحمد رفعت مدير التسويق بنادي الزمالك أن تصميم قميص الفريق الأبيض سيظل كما هو في الموسم المنتظر انطلاقه 2013/2014، والاستمرار بنفس تصميم الموسم الماضي.

وتمت إلغاء مسابقة الدوري الممتاز في موسم 2012/2013، وكان الزمالك متعاقدا على تصميمه مع شركة (أديداس) العالمية لمدة موسمين.

وقال رفعت لـFilGoal.com يوم الأحد: "تصميم قميص الزمالك كما هو ولن يتغير وفقا للعقد الذي تم توقيعه مع أديداس في الموسم الماضي".

وأضاف "سنسافر في ديسمبر المقبل لاختيار تصميمات موسم 2014/2015 بعد المقبل إلى دبي".

وتعاقد الزمالك مع شركة أديداس لمدة ثلاث سنوات لتوريد أطقم وملابس الفرق الرياضية بالنادي.

وبذلك يرتدي الزمالك القميص الأبيض ذو الخطين الحمر، على أن يكون الزي البديل باللون الوردي.