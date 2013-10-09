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تقسيمة منتخب مصر تكشف بعض ملامح تشكيلة مواجهة غانا

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تقسيمة منتخب مصر تكشف بعض ملامح تشكيلة مواجهة غانا تقسيمة منتخب مصر تكشف بعض ملامح تشكيلة مواجهة غانا

كشفت التقسيمة التي أجراها المدير الفني بوب برادلي خلال تدريب منتخب في ملعب الدفاع الجوي، عن بعض ملامح التشكيلة الأساسية التي قد يواجه بها الفراعنة غانا.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الغاني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.

وبدأت التقسيمة بفريقين، الأول جاءت تشكيلته كالتالي: شريف إكرامي، أحمد فتحي – وائل جمعة – محمد نجيب – أحمد شديد، حسام عاشور – حسام غالي – المحمدي – أبو تريكة – محمد صلاح، جدو.

والفريق الثاني جاءت تشكيلته كالتالي: محمد صبحي، حازم إمام – رامي ربيعة – السولية – عبد الشافي، النني – عبد ربه – وليد سليمان – عبد الله السعيد – أحمد عيد، عمرو زكي.

وضم المدير الفني للفراعنة بوب برادلي 26 لاعبا استعدادا لمواجهة النجوم السوداء في المرحلة النهائية من تصفيات المونديال.

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