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وزير التموين يرفض تصدير الأرز إلا بعد توفير احتياجات السوق المحلي

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وزير التموين يرفض تصدير الأرز إلا بعد توفير احتياجات السوق المحلي وزير التموين يرفض تصدير الأرز إلا بعد توفير احتياجات السوق المحلي

كتب : وائل سعد منذ 39 دقيقة

أعلن الدكتور محمد أبو شادي، وزير والتجارة الداخلية، أنه اتفق مع الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، على عدم فتح باب تصدير الأرز المصري إلى الخارج إلا بعد توفير احتياجات البطاقات التموينية من الأرز، والتي تصل إلى مليون و400 ألف طن سنويًا، وسد احتياجات السوق المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع رئيس وأعضاء غرفة صناعة الحبوب وشعبة الأرز باتحاد الصناعات وبعض موردي ومصدري الأرز، بحضور نائب رئيس هيئة السلع التموينية ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين.

وقال وزير التموين إنه تم خلال الاجتماع بحث عدة أساليب لتوفير حصص الأرز التمويني، مشيرًا إلى أنه حسب بيانات وزارة الزراعة فإنه تمت زراعة 2.2 مليون فدان أرز هذا العام، وأن الإنتاج المتوقع يصل إلى 7.5 مليون طن أرز.

وطالب موردو ومصدرو الأرز، بضرورة فتح باب التصدير لاستعادة الأسواق الخارجية للأرز المصري، حيث نقصت الكميات المصدرة العام الماضي إلى 400 ألف طن من جملة مليون و200 ألف طن كان يتم تصديرها سنويًا إلى الخارج.

وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في تصريحات لـ"الوطن"، "لدينا فائض من الأرز يتراوح من 700 إلى 900 ألف طن أرز أبيض، والاستهلاك المحلي يتراوح من 3 إلى 3.5 مليون طن سنويًا".

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