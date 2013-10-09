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"أونست" تنفي إيقاف "سلمى صباحي" عن العمل

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"أونست" تنفي إيقاف "سلمى صباحي" عن العمل "أونست" تنفي إيقاف "سلمى صباحي" عن العمل

كتب : الوطن الأربعاء 09-10-2013 14:51

نفى شاكر الكامل، نائب رئيس قناة "أونست" الفضائية كل ما تردد بخصوص صدور قرار من القناة باستبعاد المذيعة سلمى صباحى من تقديم برنامج "البيت" الذي تقدمة حاليا على شاشة القناة أو حتى إيقافها عن العمل أو الاستعانة بمذيعة جديدة بدلا منها لحين حل مشاكلها القانونية الخاصة بالحكم القضائي الذي صدر ضدها أمس بالسجن 3 سنوات.

وأكد شاكر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن "سلمى مستمرة في تقديم البرنامج بدون أي تغييرات على الإطلاق، مشيرًا إلى أن القناة متمسكة بالتعاقد الموقع معها وأنه لا نية لدى الإدارة لتغيير البرنامج أو حتى تغيير مذيعته.

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