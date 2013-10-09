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ضبط مصور في تليفزيون الإسكندرية استولى على مليون و610 جنيه من زملائه

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ضبط مصور في تليفزيون الإسكندرية استولى على مليون و610 جنيه من زملائه ضبط مصور في تليفزيون الإسكندرية استولى على مليون و610 جنيه من زملائه

كتب : هيثم الشيخ الأربعاء 09-10-2013 14:54

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة، القبض على مصور في تليفزيون الإسكندرية اشترك مع مذيع في الاستيلاء على مليون و610 ألف جنيه من 13 من زملائه في العمل.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا من ماجدة السيد عبدالسلام السيد (51 عامًا - مخرجة في تليفزيون الإسكندرية)، و13 من العاملين بتليفزيون الإسكندرية، ضد كل من: ع. أ. أ. (50 عامًا - مصور بتليفزيون الإسكندرية)، وش. ح. ع. (مذيع بتليفزيون الإسكندرية)، لقيامهما بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء من كل منهم على مبلغ 115000 جنيه، بإجمالي مبلغ مليون و610 ألف جنيه، بزعم امتلاكهما قطعة أرض بمنطقة المعمورة، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، واعتزامهما إنشاء عمارة سكنية عليها، وتأسيسهما اتحاد ملاك برج الإعلاميين وتخصيص شقة لكل منهم.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وقيام المتحرى عنه الأول بفتح حساب بالبنك المصري لتنمية الصادرات فرع رشدي، لإيداع المبالغ المالية، وتمكن من سحبها بالتواطؤ مع أحد المسؤولين بالبنك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول واعترف بارتكاب الواقعة.

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