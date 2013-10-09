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ابنة تُحرج مذيع "الجزيرة" على الهواء وترفض حديث والدها للقناة: "دول عايزين يخربوا البلد"

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ابنة تُحرج مذيع "الجزيرة" على الهواء وترفض حديث والدها للقناة: "دول عايزين يخربوا البلد" ابنة تُحرج مذيع "الجزيرة" على الهواء وترفض حديث والدها للقناة: "دول عايزين يخربوا البلد"

كتب : سهيلة حامد منذ 23 دقيقة

تعرض أحمد طه، مذيع قناة "الجزيرة مباشر "، لموقف محرج من إحدى المتصلات بالقناة، أثناء استضافته لبعض الحجاج عند تغطيته المباشرة لمناسك الحج.

اتصلت رحاب، ابنة أحد الحجاج، ويدعى سعد، للتواصل مع والدها والاطمئنان عليه، فعندما طلب منها "مذيع الجزيرة"، أن توجه كلمة لوالدها، ردت بتهكم شديد: "أنت بتكلمهم ليه يابابا دي قناة الجزيرة.. عايزة تخرب بلدنا"، ووسط ضحكات الحضور، رد والدها: "معلش يابنتي دي حاجة ودي حاجة".

دخل "طه"، في نقاش مع رحاب حول انتقادها لقناة "الجزيرة"، فأجابت جميع معلوماتكم خاطئة تريدون خراب مصر، وعندما بدأت بسرد بعض الأمثلة، نفاها المذيع، وقال: "يارحاب إحنا بشر وعندنا أخطاءنا وأنا مصري وكلنا بنحب مصر".

في نهاية المداخلة الهاتفية، طلب والدها بأن يتحدث مع أبنائه، فقالت: "هما هيسلموا عليك في التليفون مش في الجزيرة يابابا ده مبدأ".

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DMC

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