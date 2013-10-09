على جمعة مكذبًا "الإخوان": فيديو "الخوارج" لم يكن سرا

كتب : وائل فايز الأربعاء 09-10-2013 16:00

أعلنت الصفحة الرسمية للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الفيديوهات التي تداولتها صفحات مؤيدة لتنظيم الإخوان "لم يكن يتحدث فيها عنهم بل عن الخوارج الذين يقاتلون الجيش المصري في سيناء، ولم يذكر لفظ الاخوان في هذا الفيديو المجتزأ"، واشارت الصفحة إلى أنها ستنشر الفيديو كاملاً، خلال ساعات.

وتساءل القائمون على الصفحة "لماذا سحب الإخوان هذا الكلام عليهم ولماذا يحسبون كل صيحة عليهم؟ هم يقولون أنه فيديو سري ومسرب، وهذا غير صحيح، فقد كان في اجتماع مشهود حضره جمع غفير من قيادات الجيش المصري، وأذيع اللقاء على التليفزيون المصري، وتلى كلمة الدكتور علي جمعة، كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي".

وأضافت الصفحة "الدكتور علي جمعة لم يصرح طوال حديثه بكلمة الإخوان، وإنما كان يتحدث عن الخوارج، وعن الجماعات المسلحة التي تقاتل قوات الجيش المصري في سيناء، وتسعى في الأرض فسادًا، وتهلك الحرث والنسل"، موضحة أن "كل كلامه نابع من حبه وانتمائه لوطنه وحرصه الشديد على حماية أمنه واستقراره، ولذلك فهو يدعم الجيش المصري كما يدعم كل أحد يريد الخير والصلاح لهذه البلاد".

يذكر أن صفحات مؤيدة للإخوان، قامت بتداول فيديو للدكتور علي جمعة، يلقي خلاله كلمة في حضور عدد من القيادات العسكرية وقيادات وزارة الداخلية، يقول فيه: "طوبى لمن قتل الخوارج وقتلوه، ويجب تطهير مصر من هؤلاء الأوباش، لأنهم لا يستحقون مصريتنا ونصاب بالعار منهم، ويجب أن نتبرأ منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب"، وأشارت الصفحات إلى أنه يحرض على الإخوان المسلمين.