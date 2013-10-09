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جمال سلامة: لا أتوقع استخدام السيسي لـ"التعبئة" في الحرب على الإرهاب

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جمال سلامة: لا أتوقع استخدام السيسي لـ"التعبئة" في الحرب على الإرهاب جمال سلامة: لا أتوقع استخدام السيسي لـ"التعبئة" في الحرب على الإرهاب

كتب : الوطن الأربعاء 09-10-2013 16:02

يرى الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن قرار منصور بمنح وزير الدفاع اختصاصات التعبئة العامة، أتى بصفته رئيساً مؤقتاً للبلاد، وأنه أراد أن يعطى وزير الدفاع الاختصاصات المتعلقة بالقوات المسلحة والإجراءات المتعلقة بالمجهود الحربى ولا يستأثر به لنفسه فقط.

وأضاف سلامة، لـ"الوطن"، أن حالة التعبئة العامة لا يتم إعلانها إلا فى حالة الحروب أو الخطر المحدق بالبلاد.

وشبه أستاذ العلوم السياسية تفويض منصور لـ"" فى إعلان التعبئة العامة بتفويضه للدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، فى إعلان حالة الطوارئ، متوقعا عدم دعوة السيسى لإعلان التعبئة العامة حتى فى مجال مكافحة الإرهاب، ولكنه توقع تشديد الدولة إجراءاتها فى مجال تطبيق حظر التجوال.

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