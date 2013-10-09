رئيس حزب لبنانى يطالب بتقديم شكوى ضد سوريا لمجلس الأمن

طالب رئيس حزب النجادة اللبنانى مصطفى الحكيم الدولة اللبنانية بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولى ضد سوريا بسبب إطلاق مروحية عسكرية سورية صواريخ على سيارة إسعاف كانت داخل الأراضى اللبنانية.

وشدد مصطفى الحكيم فى بيان له اليوم على ضرورة تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية حرصا على مصلحته ووحدته الوطنية وسلمه الأهلى.

ودعا الحكيم المجتمع الدولى إلى مساعدة لبنان على مواجهة تدفق اللاجئين السوريين معتبرا أنهم باتوا يشكلون خطرا على الاقتصاد اللبنانى حيث بدأوا بالحلول مكان العمال اللبنانيين واحتلال المدارس رغم حلول العام الدراسى الجديد.

ولفت إلى أن الرئيس ميشال سليمان بذل كل جهده من اجل إقناع المجتمع الدولى بتقديم المساعدة ولكن لم يظهر حتى الآن أى أمل فى تشكيل الحكومة الجديدة لكى يمكن للمجتمع الدولى أن يتعامل معها وبرمجة المساعدات الإنسانية.