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السعودية تدعو الحجاج إلى الالتزام بالمناسك والبعد عما يعرضهم للخطر

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السعودية تدعو الحجاج إلى الالتزام بالمناسك والبعد عما يعرضهم للخطر السعودية تدعو الحجاج إلى الالتزام بالمناسك والبعد عما يعرضهم للخطر

دعا وزير الداخلية السعودى الأمير محمد بن نايف، الحجاج اليوم الأربعاء، إلى الالتزام بأداء المناسك والابتعاد عن كل ما يعرضهم للخطر، وذلك إثر تقارير إعلامية أشارت إلى أن جماعة الإخوان تريد استغلال الحج لغايات سياسية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن الأمير محمد بن نايف، أن تدعو جميع الحجاج والمعتمرين إلى الالتزام بأداء النسك والبعد عن أى عمل يصرفهم عن ذلك ويعرضهم للخطر.

وأفادت تقارير إعلامية بأن جماعة الإخوان فى دعت مناصريها إلى رفع نصف مليون من شعارات "رابعة العدوية" فوق جبل عرفات عشية الاثنين المقبل عشية عيد الأضحى.

وأكد الوزير أن "الحفاظ على سلامة وأمن الحجاج يستدعى منا أخذ جميع الاحتمالات على محمل الجد" مذكرًا بأن المملكة شهدت فى الماضى القريب حملة إرهابية شرسة لم تستثن الأراضى المقدسة.

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مصر 365

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