الإمارات تصادق على اتفاقية المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة"آيرينا"

صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا وبموجب اتفاقية تدخل حيز التنفيذ مباشرة على منح الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" صفة "المقر الرئيسي".

وتؤكد الاتفاقية احتضان أبوظبي المقر الرئيسي لـ "آيرينا" وتمنح الوكالة الحماية القانونية اللازمة التي تمكنها من العمل كمنظمة دولية.

وستبدأ الوكالة استقبال طلبات الاعتماد من الممثلين الدائمين وتشكيل البعثات الدائمة التي تمثل الدول الأعضاء في أبوظبي علما بأن هذه الاتفاقية تعتبر البروتوكول الأخير اللازم لإتاحة المجال أمام إنشاء مثل هذه البعثات الدبلوماسية.

وتأسست "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" في عام 2011 بعد مرحلة تحضيرية استغرقت عامين واتخذت الوكالة من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا لها وسعت إلى الترويج لاستخدام الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم وتوسعت لتشمل أكثر من 160 دولة مشاركة بما فيها نحو 120 دولة كاملة العضوية وما يزيد على 40 دولة في مرحلة الانضمام.

وتعقد "آيرينا" جلساتها ثلاث مرات في العام لمناقشة أهدافها وتعد أول وكالة دولية رئيسية يتم إنشاؤها منذ عقود والهيئة الدولية الأولى التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط مقرا لها.

وبهذه المناسبة قال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " ان هذه المصادقة على اتفاقية المقر الرئيسي لآيرينا تمثل خطوة مهمة تثبت مجددا مدى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمفهوم الطاقة المتجددة.. كما تعد هذه المصادقة مؤشرا آخر على المكانة التي باتت تتمتع بها أبوظبي كلاعب رئيسي في الجهود العالمية الرامية لضمان طاقة مستدامة في المستقبل".

ويسهم تأسيس البعثات الدائمة لدى "آيرينا" في تعزيز مستوى التعاون على مدار العام بين الدول الأعضاء للوكالة وأمانتها العامة حول المشاريع المتعلقة بسياسة الوكالة والتطور التكنولوجي والشراكات الرامية إلى دعم الدول في مسيرة تحولها نحو مستقبل يعتمد على الطاقة المستدامة.. وستتيح البعثات الدائمة المجال أمام الدول الأعضاء للمشاركة الفعالة والمستمرة في نشاطات الوكالة.

من جانبه قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة مصدر" إن المشاريع الناجحة التي نفذتها "مصدر" فضلا عن الثقة العالمية التي نالتها أبوظبي باختيارها مقرا رئيسيا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة " آيرينا" من العوامل التي ساهمت في تعزيز المكانة المتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي في مجال الطاقة المتجددة ومن المنتظر أن تصدر " آيرينا " بروتوكلات المهام الدائمة الأولى من نوعها في المنطقة لتتم المصادقة عليها ونشرها بالتعاون بين الوكالة والإمارات بصفتها الدولة المضيفة وتعكس هذه الخطوة التزام حكومة الإمارات بتوفير بيئةٍ داعمة تشجع قطاع الطاقة النظيفة".

وبموجب المصادقة على اتفاق المقر الرئيسي تتم الآن دعوة الدول الأعضاء لتعيين ممثليها الدائمين وافتتاح بعثات دائمة لها لدى الوكالة.

وتجدر الإشارة إلى أن مبنى المقر الرئيسي الجديد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" هو حاليا قيد الإنشاء في مدينة مصدر بأبوظبي ومن المقرر اكتماله في منتصف عام 2014.

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