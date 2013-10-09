جمارك دبي تشارك في إحباط تهريب كوكايين بقيمة 12 مليوناً

قادت جمارك دبي جهوداً دولية، في سبتمبر الماضي لإحباط محاولة تهريب ( 8.5 كيلو جرامات) من مادة الكوكايين النقي كانت مخبأة في جدران حقيبة مسافر من الجنسية الأفريقية تصل قيمتها السوقية حوالي 12 مليون درهم، في عملية بدأت في مدينة لاجوس بنيجيريا، وانتهت في العاصمة الهندية نيودلهي، مرورا بدبي، وأسفرت المعلومات التي زودت بها جمارك دبي السلطات الهندية في نيودلهي عن إلقاء القبض على المتهم بعد تحديد محل إقامته، في حين تم ضبط الحقيبة وما تحتويه لدى وصولها إلى المطار.

وكشف علي المقهوي مدير إدارة عمليات المطارات بجمارك دبي، عن تفاصيل الضبطية، بقوله إن خيوط عملية التهريب تكشفت في مطار دبي الدولي، حينما اشتبه رجال الجمارك في إحدى الحقائب، فتم وضعها تحت المراقبة المركزة من قبل فريق العمل المختص، ومن خلال التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في مطار دبي الدولي، وبعد البحث والتحري تم التعرف على صاحب الحقيبة، الذي تبين أنه بدلا من إنهاء إجراءاته للدخول إلى الدولة، قد اتجه الى منطقة الترانزيت بالمطار وقام بشراء تذكرة سفر إلى نيودلهي، طالباً تحويل حقيبته إلى وجهته الجديدة في محاولة منه لتمويه السلطات الجمركية.

وفي إطار التعاون والتنسيق المشترك بين جمارك دبي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي، تم إجراء عملية تسليم مراقب للحقيبة، وتمرير المعلومات الخاصة بالمسافر والحقيبة المشتبه بها إلى السلطات المختصة في نيودلهي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمتابعة اللاحقة.

وكانت المعلومات قد سبقت وصول المسافر إلى الهند، وبالمتابعة المستمرة مع السلطات هناك تم ضبط الحقيبة لدى وصولها إلى مطار نيودلهي حيث تبين بعد تفتيشها أنها تحتوي على (8.5 كيلوجرامات) من مادة الكوكايين النقي والتي تقدر قيمتها السوقية بحوالي 12 مليون درهم إمارتي، كما استطاعت السلطات الهندية تحديد مكان المهرَب وإلقاء القبض عليه بناء على المعلومات الدقيقة التي تم تمريرها من السلطات الأمنية في دبي عن مكان إقامته بعد أن قام باستلام حقيبته، مما يؤكد صحة المعلومات ودقة المتابعة اللاحقة من قبل رجال الجمارك.

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> وأكد علي المقهوي، حرص جمارك دبي على مكافحة عمليات تهريب المواد الممنوعة دوليا ومحليا وفي مقدمتها المخدرات التي تضر بالمجتمعات وقدراتها البشرية، معتمدة في ذلك على كادر بشري مدرب يتمتع بكفاءة عالية، ويتم صقل مهاراته باستمرار بدورات تدريبية في كيفية التعرف على المخدرات وأنواعها وسبل تهريبها، والتعامل مع مثل هذه الحالات.

كما أكد على التعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والجمركية في كل من دبي والهند، والتي أسفرت عن إحباط محاولة التهريب، مشيدا بيقظة مفتشي جمارك دبي وحسهم الوطني العالي، وتعاملهم المميز مع المعلومة الواردة إليهم بهذا الخصوص.

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