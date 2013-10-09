تعليق إضراب عمال "مضارب أرز الغربية" لبعد العيد

قرر العاملون بمضارب الأزر بمحافظة الغربية تعليق الإضراب الذى نظموه صباح اليوم حتى الانتهاء من إجازة عيد الأضحى بعد تدخل مسئول القوى العاملة بالمحافظة، لبحث حل الأزمة وإرسال تقرير إلى وزير الاستثمار ووزير التموين ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لبحث سبل حل الأزمة، وتوفير شراء الأرز الشعير من الفلاحين مباشرة حتى لا تتعرض الشركات لخسائر وتشريد العمال.

كان عمال مضارب الأزر بالغربية وفى محافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ودمياط والشرقية قد دخلوا فى إضراب عن العمل صباح اليوم الأربعاء، بسبب سياسات وزارة التموين بمنع شراء الأرز الشعير من الفلاحين، بمعرفة شركة المضارب، كرصيد إستراتيجى كما حدث فى الأعوام السابقة، وتوريده كأرز أبيض تموينى لحساب هيئة السلع، وتشجيع القطاع الخاص، وقيام التموين بعمل مناقصات بمشاركة القطاع الخاص فى تسليم الحصص المقررة للأرز التموينى.

وأكد حسام الغضبان، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمضارب الغربية، أن قرار وزارة التموين أدى لتعطيل الطاقات الإنتاجية للشركة والمضارب على مستوى الجمهورية، حيث إن تلك المضارب يعمل بها أكثر من 10 آلاف موظف وعامل، وسيؤدى هذا القرار إلى تشريد العاملين بالمضارب، وإلى عدم وجود رصيد إستراتيجى للدولة من الأرز لمواجهة أى طوارئ قد تحدث.

> وسبق للعاملين بالمضارب أن أرسلوا عدة برقيات استغاثة لرئيس الوزراء ووزير التموين والفريق أول عبد الفتاح السيسى، واتحاد عمال مصر والنقابة العامة للصناعات الغذائية، ولم يتدخل أحد لحل المشكلة.