"المشاركة السياسية للمرأة بعد الثورة" ندوة للقومى للمرأة بمطروح

عقد المجلس القومى للمرأة اليوم الأربعاء بالتعاون مع فرعه بمحافظة مرسى مطروح لقاء توعويا بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة بعد الثورة"، والذى يستمر على مدى يومين، من منطلق حرص المجلس على القيام بدوره فى توعية السيدات والفتيات بحقوقهن فى دستور مصر القادم.

وفى هذا السياق أكدت الدكتورة سليمة خليل مقررة فرع المجلس أن هذا اللقاء يأتى فى إطار خطة المجلس التى تستهدف التواصل مع السيدات البسيطات فى القرى الفقيرة والمهمشة بمحافظات مصر وتعريفهن بأهم المواد التى يتضمنها دستور مصر القادم، وخاصة المواد المتعلقة بالمرأة، والمواد الخلافية بالدستور ورأى صحيح الإسلام فيها.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال هذه اللقاءات التأكيد على أهمية المشاركة السياسية للمرأة، وحق المرأة فى اختيار المرشح الذى يحقق آمالها وطموحاتها وتطلعات أفراد أسرتها، مع توضيح الأسس التى يقوم عليها هذا الاختيار، وأهمية مشاركتهن فى عملية التصويت وإعطاء صوتهن لمن يستحق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رمضان عبد الرازق ممثل الأزهر الشريف خلال اللقاء مكانة المرأة الرفيعة فى الإسلام مع تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن المرأة فى الإسلام ودورها فى صنع مستقبل مصر.

وأشار "عبد الرازق" لأهمية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية سواء بالترشح أو الانتخاب، مشيرا إلى دور المرأة فى المشاركة السياسية منذ ظهور الإسلام وحتى الآن ودورها فى بناء الدولة الإسلامية، وأن الإسلام يحث على المشاركة السياسية للمرأة.

فيما عرضت الدكتورة دولت سويلم خبيرة التنمية المجتمعية خلال اللقاء المعلومات بصورة مبسطة تتلائم مع المستوى الثقافى للسيدات حول مواد الدستور الخاصة بالمرأة، وأهمية المشاركة السياسية للمرأة.