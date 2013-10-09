محافظ كفر الشيخ يبحث مع رئيس "المياه" مشكلات الصرف الصحى

عقد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ اجتماعا موسعا مع اللواء مهندس ممدوح سلامة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك لمناقشة المشاكل المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المحافظة.. ودفع العمل وإيجاد الحلول الفعلية لإنهاء أعمال المياه وخاصة الصرف الصحى الذى تعانى منه قرى المحافظة.

حضر الاجتماع اللواء محمود فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام ورؤساء والمراكز والمدن ومسئولى الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى ووكلاء وزارات الرى والكهرباء والزراعة.

وتمت مناقشة الموضوعات المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المحافظة والالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد بمعرفة شركة مياه الشرب بكفر الشيخ لتنفيذ هذه الأعمال.. كما تم استعراض المشاكل الخاصة باعمال الصرف الصحى بكل مركز ومدينة على حده بمعرفة رؤساء المراكز والمدن.

وأكد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ على ضرورة وضع رؤية محددة لإنهاء الأعمال المتعلقة بالصرف الصحى بمعرفة الشركة مع تكليف الشركة ورئيس مدينة كفر الشيخ بمعاينة أعمال الصرف الصحى بقرية شنو ودراسة الاقتراح المقدم من الأهالى بعمل تحويلة لمشروع الصرف من الخط القديم وربطة بالخط الجديد.

وأضاف المحافظ على التأكيد للبند الخاص لرد الشئ لأصلة نتيجة أعمال الصرف الصحى بمعرفة الشركة وسداد قيمة هذه الأعمال خصما من مقاول التنفيذ لصالح الوحدات المحلية لاستخدام هذه المبالغ فى أعمال رد الشىء لأصله وإعادة الرصف مرة أخرى مع عدم اعتماد المستخلصات الخاصة بأعمال بند رد الشىء لأصله لصالح المقاولين إلا بعد توقيع مندوبى الوحدات المحلية على هذا البند.

وأشار إلى أنه تم تكليف الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بسرعة استكمال مشروع الصرف الصحى بدسوق عن طريق شركة المقاولون العرب وتزويد مدينة دسوق بسيارة نافورى لتطهير خطوط الصرف الصحى وبحث موقف شركة النصر للمرافق والتركيبات الشركة المنفذة لأعمال الصرف الصحى بدسوق لتقاعسها عن تنفيذ الأعمال المسندة إليها بمدينة دسوق كما أصدر المحافظ تعليماته لرئيس مركز ومدينة دسوق لإعداد مذكرة تفصيلية بموقف أعمال هذه الشركة لدفع العمل بأعمال الصرف الصحى لمدينة دسوق.