السفير الهولندى يستعرض مع عمال المحلة معوقات تطوير الشركة

عقد "خيرارد ستيخرا" السفير الهولندى بالقاهرة اجتماعا مع وفد من عمال شركة غزل المحلة، حيث تطرق الاجتماع إلى سبل دعم وتطوير شركة مصر فنيا، وليس ماديا وامدادها بالخبرات اللازمة لإعادة تطوير الشركة.

وناقش السفير مع حركة "العمال الاشتراكين" أسباب المعوقات التى تواجه الشركة، وأكد العمال أن هذه المشاكل تتمثل فى نقص الأقطان والأيدى العاملة والمواد الخام، وعدم تحديث الماكينات، وتشغيل الشركة بموديلات قديمة ترجع إلى ما قبل عام 1990، وعدم فتح أسواق جديدة إلى جانب عدم وجود إدارة حازمة لإدارة الشركة وتعرضها لخسائر فادحة خلال السنوات الماضية.

واستعرض السفير الهولندى مع المفوض العام للشركة أسباب هذه الانهيارات، وعدم عودة الشركة لمكانتها، فيما شدد إبراهيم بدير المفوض العام للشركة على سعيهم للتطوير وإعادة الهيكلة وضخ استثمارات جديدة لعودتها إلى أعمالها، وفتح أسواق جديدة لتسويق منتجات الشركة.