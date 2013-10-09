أخبار عاجلة

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

السفير الهولندى يستعرض مع عمال المحلة معوقات تطوير الشركة

Google+ Print
السفير الهولندى يستعرض مع عمال المحلة معوقات تطوير الشركة السفير الهولندى يستعرض مع عمال المحلة معوقات تطوير الشركة

عقد "خيرارد ستيخرا" السفير الهولندى بالقاهرة اجتماعا مع وفد من عمال شركة غزل المحلة، حيث تطرق الاجتماع إلى سبل دعم وتطوير شركة فنيا، وليس ماديا وامدادها بالخبرات اللازمة لإعادة تطوير الشركة.

وناقش السفير مع حركة "العمال الاشتراكين" أسباب المعوقات التى تواجه الشركة، وأكد العمال أن هذه المشاكل تتمثل فى نقص الأقطان والأيدى العاملة والمواد الخام، وعدم تحديث الماكينات، وتشغيل الشركة بموديلات قديمة ترجع إلى ما قبل عام 1990، وعدم فتح أسواق جديدة إلى جانب عدم وجود إدارة حازمة لإدارة الشركة وتعرضها لخسائر فادحة خلال السنوات الماضية.

واستعرض السفير الهولندى مع المفوض العام للشركة أسباب هذه الانهيارات، وعدم عودة الشركة لمكانتها، فيما شدد إبراهيم بدير المفوض العام للشركة على سعيهم للتطوير وإعادة الهيكلة وضخ استثمارات جديدة لعودتها إلى أعمالها، وفتح أسواق جديدة لتسويق منتجات الشركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض