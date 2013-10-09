رئيس جامعة طنطا يوزع 400 "تابلت" على أوائل الكليات

وزع الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا 400 تابلت على الطلاب المتفوقين بالفرق الدراسية المختلفة بكليات الجامعة.

جاء ذلك أثناء الاحتفال بافتتاح قاعة المؤتمرات الجديدة بالمبنى الإدارى بالجامعة بتكلفة 3.5 مليون جنيه بسعة 447 شخصا، ومزودة بشاشتين LCD داتا شو وأجهزة اتصال بالإنترنت ونظام صوتى حديث بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومسئولى رعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن توزيع الحواسب الآلية على الطلاب المتفوقين يأتى فى إطار تنفيذ برتوكول التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للجامعات التابع لوزارة التعليم العالى.