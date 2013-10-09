أخبار عاجلة

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

طلاب مدينة أسيوط الجامعية يهددون بالاعتصام لعدم إعفائهم من المصروفات

Google+ Print
طلاب مدينة أسيوط الجامعية يهددون بالاعتصام لعدم إعفائهم من المصروفات طلاب مدينة أسيوط الجامعية يهددون بالاعتصام لعدم إعفائهم من المصروفات

دعا طلاب جامعة أسيوط المغتربون بسرعة تسكينهم بالمدينة الجامعية، وذلك بعد رفض تحويلهم لكليات مناظرة بمحل إقامتهم، ذلك بعد إرجاء تسكينهم بالمدينة إلى عيد الأضحى بسبب أعمال الصيانة.

واضطر الطلاب للإقامة بالمخيم باستاد الجامعة نظير، فيما هدد آخرون بالاعتصام داخل المبانى احتجاجا على عدم تنفيذ قرار إعفاء طلاب المدن الجامعية من المصروفات ومطالبتهم بدفع مصروفات شهر أكتوبر، بعد أن قاموا بدفع مصروفات شهر سبتمبر والتأمين الخاص بالمدينة.

وقال الطلاب أنهم علموا بتطبيق القرار فى محافظة القاهرة وعدة جامعات، وأن جامعة أسيوط ترفض التنفيذ ضاربة بالقرار عرض الحائط، مؤكدين أنهم سددوا 170 جنيها كتأمين ومصروفات أول شهر عن شهر سبتمبر كشرط لدخولهم المدينة، وأن الجامعة تطالبهم الآن بسرعة تسديد 90 جنيها كمصروفات شهر أكتوبر، مطالبين وزير التعليم العالى بالتدخل لدى إدارة الجامعة لتنفيذ قرار إعفاء الطلاب من مصاريف المدن الجامعية واسترجاع ما تم تسديده لإدارة الجامعة لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365