طلاب مدينة أسيوط الجامعية يهددون بالاعتصام لعدم إعفائهم من المصروفات

دعا طلاب جامعة أسيوط المغتربون بسرعة تسكينهم بالمدينة الجامعية، وذلك بعد رفض تحويلهم لكليات مناظرة بمحل إقامتهم، ذلك بعد إرجاء تسكينهم بالمدينة إلى عيد الأضحى بسبب أعمال الصيانة.

واضطر الطلاب للإقامة بالمخيم باستاد الجامعة نظير، فيما هدد آخرون بالاعتصام داخل المبانى احتجاجا على عدم تنفيذ قرار إعفاء طلاب المدن الجامعية من المصروفات ومطالبتهم بدفع مصروفات شهر أكتوبر، بعد أن قاموا بدفع مصروفات شهر سبتمبر والتأمين الخاص بالمدينة.

وقال الطلاب أنهم علموا بتطبيق القرار فى محافظة القاهرة وعدة جامعات، وأن جامعة أسيوط ترفض التنفيذ ضاربة بالقرار عرض الحائط، مؤكدين أنهم سددوا 170 جنيها كتأمين ومصروفات أول شهر عن شهر سبتمبر كشرط لدخولهم المدينة، وأن الجامعة تطالبهم الآن بسرعة تسديد 90 جنيها كمصروفات شهر أكتوبر، مطالبين وزير التعليم العالى بالتدخل لدى إدارة الجامعة لتنفيذ قرار إعفاء الطلاب من مصاريف المدن الجامعية واسترجاع ما تم تسديده لإدارة الجامعة لهم.