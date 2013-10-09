تطوير ميدان بالاس بوسط مدينة المنيا

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، عن خطة لتطوير ميدان بالاس بوسط مدينة المنيا، تتضمن حديقة الميدان والمقاعد والتشجير والإنارة، فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للميدان، عقب التلفيات التى حدثت به نتيجة تظاهرات أنصار الرئيس المعزول.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بوسط مدينة المنيا اليوم يرافقه إسماعيل الفحام رئيس مجلس مدينة المنيا لمتابعة حالة النظافة والمرور وانضباط الطرق وسير العمل بالمدينة.

أكد المحافظ على رئيس مدينة المنيا ورؤساء الأحياء ومشرفى النظافة، بضرورة تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع بشكل فورى والمرور اليومى لمتابعة أعمال التجميل.

وقال المحافظ، إن هناك متابعة يومية من قبل المحافظة والأجهزة التنفيذية لحالة النظافة بالشوارع والمدن بكافة مراكز وقرى المحافظة.