الإعلام الفلسطينى يبرز تصريحات العربى حول نية التشيك نقل سفارتها للقدس

أبرز الإعلام الفلسطينى تصريحات الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى، اليوم الأربعاء، حول إعلان الرئيس التشيكى ميلوس زيمان نية بلاده نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وتأكيد العربى أنها سابقة خطيرة يجب التعامل معها بكل حسم على مستوى الدول العربية جميعها.

وكان العربى قد أكد فى كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين اليوم، الأربعاء، فى مقر الجامعة أن موقف الرئيس التشيكى يشكل مخالفة جسيمة لقرارات ملزمة صادرة من مجلس الأمن بإجماع أعضاء المجلس وتتعارض مع أحكام القانون الدولى ومع ثوابت موقف الاتحاد الأوروبى من القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الخطورة فى مثل تلك التصريحات تكمن فى كونها تشكل سابقة دبلوماسية وسياسية وقانونية من دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى.

وأشار إلى أن الجامعة العربية أصدرت بياناً صحفياً أعربت فيه عن استيائها لصدور تلك التصريحات من الرئيس التشيكى باعتبارها "انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى وأحكام معاهدة جنيف الرابعة وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية فيما يتعلق بالأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".