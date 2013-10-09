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الخارجية الروسية: سنواصل مساعدتنا لمواطنينا الراغبين بمغادرة سوريا

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الخارجية الروسية: سنواصل مساعدتنا لمواطنينا الراغبين بمغادرة سوريا الخارجية الروسية: سنواصل مساعدتنا لمواطنينا الراغبين بمغادرة سوريا

قال مصدر فى وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستواصل تقديم العون لمواطنيها الراغبين بمغادرة سوريا لفترة مؤقتة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر بالخارجية ـ خلال تعليقه على وصول دفعة جديدة من المواطنين الروس إلى موسكو من اللاذقية على متن طائرة وزارة الطوارئ الروسيةـ قوله إن السلطات السورية اتخذت كافة الإجراءات الأمنية لدى تنفيذ العملية الإنسانية.

وكان قد غادر سوريا إلى موسكو أمس 76 شخصًا منهم 47 مواطنا ًروسيا ًو6 أوكرانيين ومواطن مولدا فى و22 سوريًا.

يذكر أن 960 مواطنا ًروسيا ًومن بلدان رابطة الدول المستقلة غادروا سوريا على متن طائرات وزارة الطوارئ الروسية منذ بداية السنة الحالية.

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