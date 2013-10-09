سفير روسيا بلبنان يؤكد أن بلاده تسعى لعقد مؤتمر "جنيف 2"

أكد السفير الروسى فى لبنان ألكسندر زاسبكين، أن بلاده تسعى لعقد مؤتمر "جنيف 2" بالتعاون مع الجانب الأمريكى وأطراف أخرى، كما تسعى لإيجاد حلول للمسائل اللوجستية تمهيداً لهذا المؤتمر.

ودعا زاسبكين، عقب لقائه اليوم مع الرئيس اللبنانى الأسبق أمين الجميل، إلى دعم قوى الاعتدال وتوحيد الجهود بهدف إيجاد حلول سياسية للنزاعات القائمة والتغلب على التطرف والإرهاب وترتيب الحوارات الوطنية بما يضمن تطوير الديمقراطية فى منطقة الشرق الأوسط المبنية على أسس التسامح والعيش المشترك والعدالة، موضحا أن هذه هى الأهداف الأساسية التى تنطلق منها روسيا لمقاربة الأوضاع فى سوريا.

وعن مشاركة إيران والسعودية فى مؤتمر جنيف 2، قال زاسبيكين إن الأساس فى مؤتمر جنيف 2 هو بيان جنيف الذى ينص على الحوار بين الحكومة والمعارضة دون شروط مسبقة وموسكو تؤيد مشاركة أكبر عدد من الدول فى المنطقة ذات التأثير على الأوضاع فى سوريا بما فى ذلك إيران والسعودية.