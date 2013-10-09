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جلسة استماع لـ"المصرى لدراسات السياسات" حول مشروع إصلاح جهاز الشرطة

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جلسة استماع لـ"المصرى لدراسات السياسات" حول مشروع إصلاح جهاز الشرطة جلسة استماع لـ"المصرى لدراسات السياسات" حول مشروع إصلاح جهاز الشرطة

عقد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، اليوم الأربعاء، جلسة استماع لمشروع إصلاح القطاع الأمنى بمصر، والذى يدخل فى إطار عمل برامج (سيادة القانون – حرية التجمع والتنظيم)، وذلك بحضور قيادات جهاز الشرطة والأحزاب، وذلك بهدف مناقشة ورقة بحثية بعنوان "تدخل الشرطة فى العمل السياسى والأهلى".

وطرح المركز خلال الاجتماع حلول إصلاحية لجهاز الشرطة المصرى، وذلك من خلال العمل البحثى على القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الجهاز، بالإضافة إلى العمل على حصر كافة تدخلات الشرطة فى حياة المواطنين والتى تخرج عن القانون ولا ينظمها خاصة تلك التى ترتبط بالتدخل فى الأنشطة الاقتصادية، وتهدف من خلال هذا المشروع إلى طرح وتحرك مبادرة تصالح وطنى بين جهاز الشرطة والمواطنين.
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