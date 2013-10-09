القابضة لمياه الشرب: اعتماد 70 مليون لشراء معدات و100 ألف لمحطة عزيز

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ضرورة التزام شركة المياه بكفر الشيخ بتنفيذ الأعمال المسندة إليها بالمواعيد المحددة ودفع العمل بقطاع الصرف الصحى وخاصة بقرى المحافظة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أثناء لقاء رئيس إدارة الشركة بالمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، أنه تم اعتماد 70 مليون جنيه من وزارة الاسكان لشراء معدات حديثة (نافورى – حفارات – سيارات كسح) لإنهاء أعمال الصرف الصحى بكفر الشيخ.

وأشار "رسلان" إلى اعتماد مبلغ 100أالف جنية لمحطة مياه الشرب بقرية عزيز الصغرى بقلين لإنهاء الأعمال بها خلال شهر من تاريخه.