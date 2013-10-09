أخبار عاجلة

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القابضة لمياه الشرب: اعتماد 70 مليون لشراء معدات و100 ألف لمحطة عزيز

Google+ Print
القابضة لمياه الشرب: اعتماد 70 مليون لشراء معدات و100 ألف لمحطة عزيز القابضة لمياه الشرب: اعتماد 70 مليون لشراء معدات و100 ألف لمحطة عزيز

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ضرورة التزام شركة المياه بكفر الشيخ بتنفيذ الأعمال المسندة إليها بالمواعيد المحددة ودفع العمل بقطاع الصرف الصحى وخاصة بقرى المحافظة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أثناء لقاء رئيس إدارة الشركة بالمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، أنه تم اعتماد 70 مليون جنيه من وزارة الاسكان لشراء معدات حديثة (نافورى – حفارات – سيارات كسح) لإنهاء أعمال الصرف الصحى بكفر الشيخ.

وأشار "رسلان" إلى اعتماد مبلغ 100أالف جنية لمحطة مياه الشرب بقرية عزيز الصغرى بقلين لإنهاء الأعمال بها خلال شهر من تاريخه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365