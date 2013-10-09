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مؤسس حملة "السيسي رئيسًا": "الإخوان" اكتسبوا عداء الشارع بسبب التخريب المستمر

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مؤسس حملة "السيسي رئيسًا": "الإخوان" اكتسبوا عداء الشارع بسبب التخريب المستمر مؤسس حملة "السيسي رئيسًا": "الإخوان" اكتسبوا عداء الشارع بسبب التخريب المستمر

كتب : روان مسعد منذ 18 دقيقة

أكد مصطفى يونس النجمي، مؤسس حملة " رئيسًا"، والمتحدث باسم الاتحاد العام للثورة، أن جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي اكتسبوا عداء وكراهية الشارع المصري بسبب التظاهر السلبي والعنف والتخريب المستمر منذ ثورة 30 يونيو، مطالبًا عقلاء الجماعة بالحكمة والنظر إلى مصلحة الوطن والتوقف عن عمليات التخريب والتظاهر لأن عجلة الزمن لن تعود إلى الوراء.

وأكد النجمي، في تصريحات صحفية، أن القرار أولًا وأخيرًا بيد الشعب فهو من أتى بمحمد مرسي رئيسًا وهو من أطاح به بعد تدخل مكتب الإرشاد في أمور الدولة وفشل الحكم الإخواني.

وشدد المتحدث باسم الاتحاد العام للثورة، على يقينه بأن "الفريق أول عبدالفتاح السيسي أصبح بطلًا شعبيًا وسيخلد التاريخ اسمه، وهو رئيس المقبل رغم أنف العملاء والمخربين، وأن الشعب قادر على إجباره على الترشح للرئاسة وحسمها من الجولة الأولى"، مطالبًا الشعب برفض أي مرشح آخر.

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ON Sport

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