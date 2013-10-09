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مسيرة لـ”كمل جميلك” من “الصحفيين” حتى “النصر” لجمع توقيعات ترشيح السيسي

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مسيرة لـ”كمل جميلك” من “الصحفيين” حتى “النصر” لجمع توقيعات ترشيح السيسي مسيرة لـ”كمل جميلك” من “الصحفيين” حتى “النصر” لجمع توقيعات ترشيح السيسي

كتبت / سمر العشرى

تنطلق فى الخامسه من مساء الغد من امام مبنى نقابة الصحفيين بوسط القاهرة مسيرة حاشدة لاعضاء حملة (كمل جميلك) ومحبى الفريق اول عبد الفتاح السيسى الى ميدان طلعت حرب ثم ميدان رمسيس مرورا بمنطقة العباسية وصولا الى شارع النصر لجمع توقيعات المواطنين لدعم ترشيح السيسى رئيسا لمصر .

كما اكد وائل أبوشعيشع المنسق الإعلامى ان المسيرة سوف يتخللها مؤتمرا صحفيا لإعلان اخر اعداد التوقيعات التى تم جمعها خلال الفترة الماضيه مع كشف النقاب عن اسماء اخر الشخصيات العامه والرموز الوطنية من المنضمين الى الحملة .

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