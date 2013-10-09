وزيرالآثار: ترميم مئذنة مسجد فاطمة الشقراء الأثري بباب الخلق

أصدر الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار، الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام أعمال ترميم وتدعيم مئذنة مسجد فاطمة الشقراء الأثري بمنطقة تحت الربع بباب الخلق بالقاهرة التاريخية.

> وقال إبراهيم – فى تصريح له اليوم – إن المشروع من المرجح أن يستغرق ما يقرب من عام، حيث أنه ذو طبيعة خاصة، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها عمل ترميم إنشائي ومعماري لمئذنة أثرية.

وأضاف أن المشروع يشتمل على فك المئذنة وتدعيم الأساسات نظراً لوجود ميول شديدة بجسمها يحتاج إلى ترميم إنشائي ومعماري وإعادة تركيبها مرة ثانية،لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من دراسة جميع المستندات الخاصة بترميم المئذنة وكافة التقارير الفنية وأعمال التوثيق المعماري الخاص بها وتقارير أبحاث التربة ، كما تم إعداد المواصفات العامة للمشروع وكراسة الشروط اللازمة لطرح العملية على شركات المقاولات المؤهلة للعمل في مجال الآثار.

وأشار محمد عبد العزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية إلى أن المسجد يرجع تاريخ بناءه إلى عام 887هـ / 1477م، ويظهر ذلك من خلال بقايا النص التأسيسي الذي كان مسجلاً على جانبي المدخل الرئيسي، والذي يحمل اسم فاطمة الشقراء.

> أ ش أ